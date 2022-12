Calcio: Genoa; Gilardino, vogliamo aprire ciclo importante

"Una partita bella da giocare, che vorrebbero giocare tutti davanti ai propri tifosi e a una bella cornice di pubblico. Vogliamo fare una gara giusta, vera, con grande rispetto dell'avversario, ma grande consapevolezza di cosa siamo noi" così Alberto Gilardino alla vigilia della sfida con il Frosinone capolista che domani sera arriverà a Genova Frosinone guidato dall'ex compagno di nazionale Fabio Grosso.

"Mi fa piacere riabbracciare Fabio. Incontriamo una squadra che ha avuto modo di lavorare insieme per la maggior parte dei giocatori con un allenatore ed è preparata a livello di individualità, con singoli molto, molto importanti. Giocatori che sanno saltare l'uomo, centrocampisti d'inserimento che sanno giocare a calcio e interpretare quel ruolo" ha sottolineato il tecnico del Genoa.

"Sappiamo che tipo di squadra andiamo ad affrontare e c'è grande rispetto da parte nostra, ma anche determinazione e umiltà per fare loro male quando ne avremo la possibilità.

Quella di domani è una partita che ci metterà a confronto con la prima in classifica che sta facendo un percorso importante e per noi domani la partita può aprire un percorso, un ciclo importante. Dobbiamo capire questa cosa, la abbiamo tra le nostre mani. È la volontà di tutti".

Un Genoa che ritrova Badelj dopo l'infortunio. "È rientrato mercoledì in gruppo, ma le sensazioni sono buone. Lo tengo in considerazione e sicuramente verrà in panchina: ha carisma ed esperienza e ci ho giocato anche insieme. Lo conosco molto bene.

Con lui abbiamo un valore aggiunto in più a partita in corso".

