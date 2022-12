Università Genova: Corte Conti "assolve" ex preside Massardo

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - "La domanda della Procura regionale non può trovare accoglimento, per carenza di prova del danno erariale". Con questa motivazione una sentenza della Corte dei Conti della Liguria ha rigettato la domanda della Procura che aveva citato in giudizio il professore dell'Università di Genova Aristide Fausto Massardo (ex preside di Ingegneria dell'ateneo del capoluogo ligure ed ex candidato presidente alla Regione Liguria) chiedendone la condanna al risarcimento di 719mila euro, con l'accusa di "illegittima percezione di compensi per attività extraistituzionali". La Corte dei Conti ha ribadito che "la legge prevede un significativo margine di libertà per i docenti universitari, anche a tempo pieno" e ha ritenuto che "tutte le attività svolte" da Massardo, "individualmente considerate, siano lecite".

Ancora la Corte dei Conti sottolinea: "Malgrado l'elevato numero di incarichi, ritiene perciò conclusivamente il Collegio che, sulla base di quanto rilevato in atti, possa teoricamente residuare un tempo sufficiente ad assolvere, di anno in anno, alle 1.500 ore di ricerca e insegnamento prescritte, né sono state contestate specifiche mancanze nell'assolvimento degli obblighi universitari del docente che, invece, appare aver dato lustro all'Università per le sue attività scientifiche e non constano in atti elementi tali da far ritenere che il convenuto non abbia svolto le 1.500 ore prescritte". (ANSA).