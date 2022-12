Scioperi: in 10mila al corteo genovese di Cgil e Uil

Manifestazione a Genova per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per protestare contro la manovra del governo Meloni. In migliaia, diecimila secondo gli organizzatori, arrivati anche dalle altre province della regione, hanno dato vita ad un corteo che da Piazza Principe ha attraversato la città per raggiungere la Prefettura in Largo Eros Lanfranco per i comizi finali. "E' uno sciopero contro una manovra finanziaria che mette in difficoltà chi ha bisogno - ha dichiarato il segretario della Camera del lavoro di Genova Igor Magni - a partire da alcune scelte come quella sul reddito di cittadinanza o il mancato intervento sul cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti che potrebbe metterli in condizione di avere qualche soldo subito spendibile. Lo stesso vale per la reintroduzione dei voucher che andranno a incrementare il lavoro nero e grigio e non risolvono la questione della precarietà estrema".

"A rimetterci - aggiunge il segretario della Uil Liguria Mario Ghini -: sono soprattutto i pensionati che in sette giorni si sono visti togliere quello che prima gli ha promesso sulla perequazione. Hanno ridotto ulteriormente la platea di persone coinvolte e nello stesso tempo stanno facendo spostamenti con una coperta corta che non risolve i problemi ma anzi scontenta tutti".

Disagi per il trasporto pubblico dove lo sciopero è stato ridotto a 4 ore. Il personale di Amt, l'azienda di mobilità del capoluogo, che aderisce allo sciopero si è astenuto dal lavoro dalle 11.30 alle 15.

La manifestazione si è conclusa coni comizi finali in Piazza Corvetto dei segretari Uil Mario Ghini e Cgil Maurizio Calà. Oltre diecimila persone hanno attraversato la città in corteo. Hanno aderito oltre ai lavoratori anche studenti, pensionati e numerosi politici locali come i consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi e la consigliera del Pd Cristina Lodi. "Siamo qui oggi per dire no a una manovra che colpisce I più deboli, i lavoratori dipendenti e non supporta i pensionati, ma siamo qui in piazza anche per segnalare tutte le problematiche del territorio: dalle crisi industriali alla sanità regionale che non rispetta il principio di inclusività, dalle infrastrutture alla tutela del suolo. Le persone hanno bisogno di certezze e di fiducia per guardare con serenità al futuro. Questa di oggi è una prima azione di lotta che ci porterà anche nelle sedi tradizionali a rivendicare le nostre richieste per cittadini, lavoratori e pensionati", ha dichiarato Mario Ghini segretario generale Uil Liguria. "Abbiamo chiesto più risorse per pensionati e lavoratori dipendenti, ma la risposta è stata quella di bloccare la rivalutazione di una parte delle pensioni e abolire il reddito di cittadinanza invece di andare a prendere le risorse dalle aziende che hanno realizzato extraprofitti dall'aumento dei prezzi dell'energia - ha aggiunto Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria a margine del corteo - Mentre aumentano i costi dell'energia e dei carburanti, su sanità, trasporto pubblico locale e scuola non sono state investite le risorse necessarie, con il risultato di aprire la strada ad aumenti di tariffe e ulteriori privatizzazioni nei servizi pubblici". (ANSA).