Scioperi: in 10mila al corteo genovese di Cgil e Uil (2)

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Si è conclusa coni comizi finali in Piazza Corvetto dei segretari Uil Mario Ghini e Cgil Maurizio Calà la manifestazione regionale indetta a Genova in concomitanza con lo sciopero generale di 8 ore per protestare contro la manovra del governo Meloni.

Oltre diecimila persone hanno attraversato la città in corteo partendo da Piazza Principe e arrivando in largo Eros Lanfranco davanti alla Prefettura. Al corteo hanno aderito oltre ai lavoratori anche studenti, pensionati e numerosi politici locali come i consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi e la consigliera del Pd Cristina Lodi.

"Siamo qui oggi per dire no a una manovra che colpisce I più deboli, i lavoratori dipendenti e non supporta i pensionati, ma siamo qui in piazza anche per segnalare tutte le problematiche del territorio: dalle crisi industriali alla sanità regionale che non rispetta il principio di inclusività, dalle infrastrutture alla tutela del suolo. Le persone hanno bisogno di certezze e di fiducia per guardare con serenità al futuro.

Questa di oggi è una prima azione di lotta che ci porterà anche nelle sedi tradizionali a rivendicare le nostre richieste per cittadini, lavoratori e pensionati", ha dichiarato Mario Ghini segretario generale Uil Liguria.

"Abbiamo chiesto più risorse per pensionati e lavoratori dipendenti, ma la risposta è stata quella di bloccare la rivalutazione di una parte delle pensioni e abolire il reddito di cittadinanza invece di andare a prendere le risorse dalle aziende che hanno realizzato extraprofitti dall'aumento dei prezzi dell'energia - ha aggiunto Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria a margine del corteo - Mentre aumentano i costi dell'energia e dei carburanti, su sanità, trasporto pubblico locale e scuola non sono state investite le risorse necessarie, con il risultato di aprire la strada ad aumenti di tariffe e ulteriori privatizzazioni nei servizi pubblici".

(ANSA).