Sanremo, Amadeus inaugura Liceo musicale

(ANSA) - SANREMO, 16 DIC - "Era giusto che ci fosse un liceo della musica, qui a Sanremo. Voglio dare un 'in bocca al lupo' ai ragazzi, affinché possano dare sfogo a tutta la loro creatività". A parlare è il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, Amadeus, che stamani a margine della presentazione di Sanremo Giovani, il concorso canoro che premia i vincitori con l'accesso al Festival della Canzone italiana, ha tagliato il nastro del Liceo musicale di Sanremo, il primo della provincia di Imperia, al momento formato da una sola classe (la prima M), che ha iniziato quest'anno il ciclo di studi all'interno del plesso scolastico del Liceo Cassini.

"Chi ha a che fare con la musica è un privilegiato - ha poi aggiunto Amadeus - perché ovviamente è qualcosa che dà emozioni a tutti i livelli e a tutte le età. La musica dà modo di realizzare i sogni ed è fondamentale per i ragazzi averne".

Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha voluto dedicare l'inaugurazione al compianto preside del Cassini, Claudio Valleggi, mancato nel giugno scorso. "Mi viene in mente, più di due anni fa, quando un signore, Claudio Valleggi, è venuto assieme ad alcuni insegnanti, dicendo: 'Sindaco, abbiamo un progetto, un sogno, quello di portare il liceo musicale a Sanremo'. Da lì è iniziato questo percorso e non poteva mancare una scuola di questo genere, proprio a Sanremo, che ha un'orchestra sinfonica ed è città della musica".

"La varietà di scelta è infinita: dal pianoforte, al saxofono, al canto, alla batteria - ha spiegato la dirigente scolastica Mara Ferrero- ed è ciò ha permesso ai nostri ragazzi della prima M di realizzare, già con tre mesi di scuola, delle bellissime performance".

Due le ipotesi al vaglio del comune per quella che sarà la sede del nuovo liceo: lasciarlo a Villa Magnolie oppure spostarlo, grazie a fondi del Pnrr, a Villa Mercede nel quartiere di San Martino. (ANSA).