Sanremo: Amadeus, Fiore ci sarà con incursioni da Viva Radio2!

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Fiorello ci sarà con le sue incursioni da Viva Radio2! E io farò di tutto per essere con lui, come cercherò di essere presente su tutto, su tutte le radio. In quella settimana so che devo essere presente dappertutto". Lo dice Amadeus, durante la presentazione della finale di Sanremo Giovani, il 16 dicembre in prima serata su Rai1. (ANSA).