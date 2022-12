Rifiuti: sbagli bidone? multe fino a 300 euro

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Costerà molto più caro abbandonare i propri rifiuti o non differenziarli in maniera corretta a Genova. Lo ha deciso il comune aumentando la sanzione amministrativa dedicata che passa in forma ridotta dai precedenti 50 euro agli attuali 300.

"La vivibilità e il decoro urbano passano necessariamente anche dai comportamenti virtuosi e corretti di chi vive la propria città - ha dichiarato l'assessore all'ambiente e rifiuti Matteo Campora -. I dati più recenti relativi alla differenziata confermano Genova in crescita attestandola al 42%, ma è evidente che questa percentuale possa essere ulteriormente incrementata attraverso la sensibilizzazione dei cittadini e una lotta sempre più efficace nei confronti di chi attua azioni contrarie al senso civico. In questi anni abbiamo avviato con Amiu importanti campagne informative e di sensibilizzazione: a questo punto il giro di vite è necessario per andare a colpire chi, irresponsabilmente, conferisce in modo scorretto i rifiuti".

Secondo il regolamento comunale, insieme ai rifiuti urbani ordinari non devono essere conferiti rifiuti ingombranti, pericolosi, speciali non assimilabili, sostanze allo stato liquido, materiale in fase di combustione, materiale che possa recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto e frazioni di rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata.

