Cassibba, Consiglio Genova giovane multireligioso e multietnico

Il bilancio dei primi cinque mesi del consiglio comunale genovese, nel secondo mandato di Marco Bucci sindaco, vede 20 sedute, 178 interrogazioni a risposta immediata, 36 mozioni e 27 interpellanze. Sono i numeri messi nero su bianco da Carmelo Cassibba, attuale presidente del consiglio comunale.

"Un consiglio comunale giovane, eterogeneo, multireligioso e multietnico, specchio di una Genova in continua evoluzione - dice - i consiglieri che siedono in sala rossa hanno un alto livello di preparazione che traspare dalle proposte che ogni martedì presentano, incentrate mai così come quest'anno sui temi di ambiente, sostenibilità, antirazzismo". Cassibba fa il punto anche sulla distribuzione dei documenti presentati tra opposizione e minoranza: sulle 178 interrogazioni a risposta immediata presentate dai consiglieri genovesi 86 sono state portate in aula dal centrodestra e 92 dall'opposizione. Così per le 36 mozioni presentate: 17 della maggioranza e 19 della minoranza. Infine, anche sulle 27 interpellanze, quasi un ex equo: 12 sono quelle dei consiglieri di maggioranza e 15 quelle dei consiglieri di minoranza. "Degni di nota anche gli articoli 55, come quelli sulla situazione in Iran o quello sulla lotta all'Aids". I numeri sono la risposta anche all'opposizione che a più riprese lo ha accusato di non essere sufficientemente super partes nello svolgimento del ruolo: "Il mio compito è quello di mantenere l'equilibrio e garantire spazio adeguato a tutte le forze, e per farlo seguo alla lettera il regolamento". Il consiglio comunale di Genova si riunirà il 21, 22 e 23 dicembre per discutere e approvare il bilancio dell'ente entro la pausa natalizia e quindi fine dell'anno.

"Per il 2023 pensiamo a diverse iniziative per comunicare il ruolo del consiglio e della presidenza - conclude - dall'uso dei social a un progetto dedicato alle scuole". (ANSA).