Baiardo (Sanremo): villetta distrutta dalle fiamme, tre sfollati

(ANSA) - BAIARDO, 16 DIC - Una villetta è andata completamente distrutta dalle fiamme, la scorsa notte, al chilometro dodici della strada provinciale per Baiardo, nell'entroterra di Sanremo.

Verso le 22.30, è stato lo stesso proprietario, che al momento dei fatti si trovava a Sanremo, a dare l'allarme. Ad avvisarlo sono stati alcuni vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per completare le operazioni di bonifica. Le cause dell'incendio restano ancora da chiarire.

Nella villetta viveva una famiglia di tre persone che sono rimaste al momento senza casa. (ANSA).