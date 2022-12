Attesi 10 cm di neve nell'entroterra di Savona e Genova, treni ridotti

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Il Dipartimento regionale di Protezione civile conferma le condizioni meteo avverse, con neve fino a 10 cm nell'entroterra tra Savona e Genova e in particolare in Valle Stura, Valle Orba e Alta Val Bormida.

Le avverse condizioni meteo hanno portato anche a una riduzione dei treni regionali sulle linee tra Genova - Arquata e Genova Acqui Terme. Intense raffiche di vento fino a 90 km orari sono state registrate tra Genova e il Savonese e a Fontanafredda nell'entroterra di Sori. Il Dipartimento regionale di Protezione civile raccomanda la massima attenzione per chi deve mettersi in viaggio.

La sala operativa sta seguendo l'evolversi dell'evento e resterà aperta fino alla fine dell'allerta. (ANSA).