Inaugurato a Imperia centro Servizi con agenzia per la casa

È stato inaugurato questa mattina il Centro Servizi all'Utenza, un progetto ideato per rispondere ai bisogni dei cittadini fragili della provincia di Imperia, un centro che integra i servizi già offerti da Arte e al contempo promuove progettualità innovative e soluzioni di welfare, attivando nuovi servizi.

All'interno del Centro Servizi all'Utenza verrà aperta anche la Nuova Agenzia Sociale per la Casa, che potrà dare risposta a tutto il bisogno abitativo che non può essere coperto dall'Ero (Edilizia Residenziale Pubblica). Il ruolo di Arte sarà "quello di costruire e alimentare la fiducia, svolgendo il ruolo di broker tra coloro che hanno seconde case sfitte e quella cittadinanza che non si può permettere di locare un immobile ai prezzi di mercato ma non ha i requisiti per accedere all'Erp" spiega una nota della Regione.

Si prevede di attivare nel Centro Servizi all'Utenza anche uno sportello per disabili e uno sportello antiviolenza. Nel centro troveranno spazio anche liberi professionisti, come avvocati e psicologi, che forniranno gratuitamente all'utenza fragile assistenza legale e psicologica principalmente per problemi legati alla casa, alla persona, alla famiglia. Inoltre un bando Interreg permetterà di realizzare all'interno del centro uno sportello polivalente per supportare gli utenti di Arte Imperia nella ricerca di lavoro.

"Negli ultimi sette anni - commenta l'assessore alle Politiche abitative Marco Scajola - abbiamo lavorato per innovare le politiche abitative di Regione Liguria, coniugando rigenerazione urbana e coesione sociale. Abbiamo investito oltre 13 milioni in provincia di Imperia per mettere in atto un importante programma di recupero e razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. Il programma prevede interventi di recupero degli alloggi di Erp, la riqualificazione energetica degli edifici, il recupero di aree degradate e progetti innovativi. Il Centro Servizi all'Utenza, per il quale Regione Liguria ha investito 1 milione di euro, rappresenta un passaggio ulteriore per migliorare il servizio, grazie alla creazione di un Welfare aggregato". (ANSA).