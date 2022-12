Al Teatro della Tosse 'Scrittura per corpo indefinito'

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Si conclude il corso di perfezionamento professionale del danzatore contemporaneo L'Azione Silenziosa e il risultato verrà condiviso pubblicamente sabato al Teatro della Tosse (ore 19, sala Aldo Trionfo) con una performance intitolata Scrittura per un corpo indefinito con la coreografica di Giovanni Di Cicco su musiche di Purcell, A.

Vivaldi, Debussy, Mozart, Balanescu Quartet, Pierre Henry, Budapest Klezmer Band, Guappercato.

Sotto lo stesso titolo, tre differenti coreografie che hanno origine da assoli creati dai danzatori che si prestano a essere scomposti e integrati a momenti corali per una nuova scrittura coreografica. Come nelle vetrate decorate, composte da frammenti di natura e colori diversi, così l'incontro di singoli racconti fisici collocati in un nuovo paesaggio, fanno apparire sfumature e possibilità molteplici. La 'Prima vetrata' si intitola Rubato Silenzio e si ispira liberamente al Martirio di S. Sebastiano di Gabriele D'Annunzio composto da Claude Debussy. Da giovane arciere di professione morirà poi martire, trafitto dalle "stesse" frecce che scagliava prima della sua vocazione. La 'seconda vetrata' è intitolata Memorie ed è strutturata come un vortice. Gli interpreti agiscono nello stesso spazio ma sembrano essere immersi in una distanza inconciliabile che non li fa raggiungere mai. La 'terza vetrata' è intitolata 'Circo', ed è espressione della malinconia della fine delle cose. Partendo dalla stessa struttura musicale della prima vetrata, i personaggi emergono come clown privi di maquillage. (ANSA).