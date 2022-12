Maltempo: Arpal, domani allerta gialla per neve

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - L'Arpal ha emesso l'allerta gialla per neve a partire dalle 10.00 di domani e sino alle 24 nelle zone D, E e B.

E' prevista l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge deboli o moderate sulla costa, con cumulate anche significative su quasi tutta la regione, elevate a Levante e neve fino a fondovalle sui versanti padani di Ponente (zona D).

Sui versanti padani di Levante (zona E, in particolare la parte più occidentale) e sui comuni interni del settore centrale (zona B). Localmente anche sulla parte orientale della zona D mentre il fenomeno atteso più rilevante è il gelicidio.

Sempre per domani da segnalare anche il rinforzo dei venti dapprima forti meridionali sul Levante, poi in rotazione da Nord sul settore centrale della regione fino a burrasca. Il mare sarà molto mosso per onda di libeccio. (ANSA).