Gianni Brera in Purgatorio, a Genova il monologo dell'Ortica

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Un monologo teatrale dedicato a Gianni Brera, uno dei giornalisti sportivi ad aver maggiormente rivoluzionato e arricchito il panorama calcistico nazionale.

Brera 'prenderà vita' grazie al Teatro dell'Ortica con il regista Mirco Bonomi e alla collaborazione di Alberto Giusta che reciterà l'opera.

L'opera, dal titolo "Prosit Arcimatto: Gioan Brera, andrà in scena in anteprima nazionale lunedì 19 dicembre presso la biblioteca universitaria di Genova in via Balbi 40.

Il racconto porta la firma di Ivano Malcotti e nasce dall'idea di mostrare al pubblico un personaggio come Brera, sconosciuto alle nuove generazioni, ma che in realtà ha rappresentato uno dei più interessanti profili, se non il più interessante, del giornalista sportivo italiano del secolo appena trascorso. Un giornalista, nonché scrittore arguto e polemico, mai troppo disponibile ad essere servile verso i potenti. "Brera - raccontano i protagonisti- parlerà in Purgatorio di fronte ad un fantomatico pubblico nel contesto di un vernissage. Un vernissage in cui gli invitati assaggiano vino sopraffino, mentre lui deve fingere perché in Purgatorio si possono bere solo analcolici".

Compariranno nel corso della lettura interpretata personaggi come il collega giornalista Beppe Viola e il "paron" Nereo Rocco, allenatore del Milan campione. E con loro anche osti, contadini e donne fatali in quello che vuole essere un affresco dell'Italia degli anni del Dopoguerra attraverso uno dei suoi più grandi cantori. (ANSA).