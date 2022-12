Genova ospiterà la sede di Nomisma mare

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Sarà Genova ad ospitare la sede di Nomisma Mare. Ad annunciarlo il comune di Genova che ha definito l'intesa per collocare una base operativa del centro studi sull'intera filiera mare presso il Blue District di Genova in via del Molo, con la prospettiva poi di un trasferimento nelle aree oggetto dell'intervento sul Waterfront di Levante.

L'intesa, che diventerà operativa a inizio dell'anno prossimo, è stata promossa direttamente dal sindaco di Genova Marco Bucci, durante un incontro con l'amministratore di Nomisma Luca Dondi e Massimo Ponzellini, membro del comitato di indirizzo della Divisione mare della società di studi e ricerche bolognese.

Nomisma mare, che è coordinata da Bruno Dardani, si propone di lanciare già nel 2023 due studi globali di settore, che saranno la base per manifestazioni che si terranno nel corso dell'anno nel capoluogo ligure. (ANSA).