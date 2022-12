Comune Genova: entro 2023 nuova viabilità foce Polcevera

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Entro la fine del 2023 la nuova viabilità e la completa messa in sicurezza degli argini alla foce del torrente Polcevera possono diventare realtà. Lo prevede il presidente di Sviluppo Genova Spa Franco Floris a margine della presentazione dei risultati di bilancio della società-stazione appaltante dei cantieri per la nuova viabilità alla foce del torrente Polcevera finanziati da Anas e Società per Cornigliano con quasi 30 milioni di euro, di cui 7,5 in sponda destra e 22 in sponda sinistra.

"Il progetto consentirà di collegare meglio la Val Polcevera con lungomare Canepa e la strada Guido Rossa, - sottolinea Floris - saranno costruite due nuove corsie a scendere e oltre alla nuova viabilità realizzeremo la completa messa in sicurezza di tutto l'argine del torrente Polcevera in sponda destra e sinistra. La fine dei lavori dipenderà dall'attività delle Ferrovie che ci devono fornire ancora degli elementi per completare il progetto del tratto ferroviario che andrà verso il porto".

"Negli ultimi cinque anni Sviluppo Genova ha fatto lavori per quasi 500 milioni di euro, una cosa molto importante, le infrastrutture sono fondamentali per creare ricchezza", evidenzia il presidente. Anche il progetto della nuova Torre Piloti nel Waterfront di Levante vede Sviluppo Genova come supporto alle altre stazioni appaltanti, "stanno migliorando le performance delle aziende, il cantiere della Torre Piloti ormai è iniziato e può essere concluso in 26-27 mesi", prevede.

Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando di gara per il recupero delle aree esterne all'ex Albergo dei poveri attraverso la riqualificazione delle serre, interventi sul patrimonio storica, spazi per la cultura e le associazioni. Tra i progetti allo studio anche la riqualificazione di piazza Massena a Cornigliano. (ANSA).