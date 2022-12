Asl 1 pronta a gestire Covid e influenza per le festività

(ANSA) - IMPERIA, 14 DIC - L'Asl 1 Imperiese ha varato un piano sanitario per la gestione dei casi di Covid e di influenza, che quest'anno si stanno accavallando. La direzione aziendale, infatti, ha predisposto una riorganizzazione dei posti letto in vista delle festività natalizie e di fine anno per via dell'incremento delle patologie virali.

All'ospedale Saint Charles di Bordighera, troveranno spazio 25 posti letto dedicati alla patologia Covid non acuti, mentre al Borea, di Sanremo 15 posti letto non Covid.

"La direzione aziendale - afferma il direttore generale dI Asl 1, Luca Filippo Maria Stucchi - sta compiendo ogni sforzo per affrontare con la giusta serenità il periodo delle feste natalizie che, storicamente, vede sempre un importante afflusso di pazienti nei pronto soccorso della nostra provincia.

Pertanto, siamo al lavoro per reclutare personale di comparto e medico, per affrontare al meglio gli accessi in pronto soccorso durante il Natale e sulla creazione di ulteriori posti letto".

"Ad oggi, per i pazienti Covid ricoverati in ospedale, la situazione è sotto controllo e confidiamo di rimanere sotto la soglia di cinquanta unità" conclude Stucchi. (ANSA).