Samp, scade domani proposta Merlyn Partners

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - Scadrà domani la proposta vincolante di Merlyn Partners per l'acquisto della Sampdoria. Il fondo di Alessandro Barnaba stringe i tempi e se il cda della società ligure non chiederà il rinnovo dell'offerta fino al 19 dicembre quando ci sarà l'assemblea degli azionisti del Doria Merlyn Partners abbandonerà definitivamente la trattativa. Il fondo, già proprietario del Lille, è pronto a effettuare l'aumento di capitale di 30 milioni mettendo anche altri 20 milioni di euro per dare una stabilità finanziaria alla società blucerchiata. Un'operazione vincolata però dall'assenso della famiglia Ferrero che deve autorizzare un eventuale aumento di capitale da parte di soggetti terzi. (ANSA).