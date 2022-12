Ponte Genova:autista camion Basko, ho visto auto volare di sotto

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - "Stavo andando in direzione Genova centro, appena uscito dalla galleria avevo davanti due camion ma una macchina gialla mi ha superato e, rientrando, si è messa tra me e i camion. Improvvisamente ho visto l'asfalto che cominciava a fratturarsi e sulla destra il pilone che si sgretolava. Ho visto i mezzi davanti a me andare giù e ho pensato anch'io sarei finito di sotto". E' il racconto fatto in aula a Genova, nel corso del processo per il crollo di ponte Morandi di Luigi Fiorillo, l'autista del camion della Basko, il mezzo rimasto sul ponte a pochi metri dal vuoto, che è stata per mesi una delle immagini simbolo della tragedia del 14 agosto 2018.

"Poi ho fatto qualche metro in retromarcia - ha detto ancora -, sono sceso e ho cominciato a correre verso la galleria".

Fiorillo correndo indietro ha avvertito urlando tutti i mezzi che si trovavano dietro di lui. In tanti lo ricordano. Come la famiglia Granieri (madre, madre e due bimbe di sei anni): hanno visto lo strallo crollare, hanno fermato l'auto e sono fuggiti in galleria. La famiglia Macrì di Torino, che stava andando a Livorno, invece è riuscita per un pelo a oltrepassare il ponte: "Ho sentito l'auto ballare dietro - ha raccontato il marito - pensavo fossero i bambini che giocavano - poi una volta fatta l'elicoidale ho visto che il ponte non c'era più".

In aula anche un operaio edile che si trovava sotto il viadotto ed è rimasto ferito nel crollo e due lavoratori di Amiu bonifiche, i cui uffici erano in una palazzina accanto all'isola ecologica di Amiu andata distrutta e dove hanno perso la vita i due dipendenti di Amiu Bruno Casagrande e Mirko Vicini. Il processo riprenderà domani dove è prevista un'altra dozzina di testimoni. (ANSA).