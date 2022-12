Picchiano e derubano anziano disabile, arrestati 2 ventenni

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - Due ragazzi di 20 e 21 anni sono stati arrestati all'alba di stamani dalla polizia per aver rapinato un 63enne disabile nella sua abitazione di via Cechov a Rivarolo. I due si sono finti poliziotti per entrare a casa dell'uomo che qualche ora prima aveva chiamato il 112 per un tentativo di furto: fingendo di dover fare un secondo sopralluogo si sono fatti aprire, lo hanno spintonato, buttato a terra e derubato di oggetti di poco valore. Poi lo hanno minacciato intimandogli di procurarsi 400 euro che avrebbe dovuto dar loro nel pomeriggio. Si sono portati via la copia della chiave della porta blindata di casa e se ne sono andati ma l'uomo ha nuovamente chiamato il 112 e i poliziotti del commissariato di Cornigliano li hanno trovati con la refurtiva in mano a casa di uno dei due. Nelle prossime ore il sostituto procuratore Francesca Rombolà chiederà al gip la convalida dell'arresto. (ANSA).