Oltre 40 mila addobbi natalizi non conformi sequestrati a Spezia

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - I finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia, nel corso di una serie di controlli effettuati presso attività commerciali in città e in provincia, hanno sequestrato oltre 40 mila addobbi natalizi destinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale per un valore complessivo stimato superiore a 55 mila euro.

Le decorazioni e gli addobbi natalizi, tra cui palline di natale, candele natalizie, alberelli di natale e ghirlande posti in vendita al pubblico, sono stati trovati anche grazie ad una preventiva attività di analisi di intelligence e sono risultati essere sprovvisti delle informazioni identificative del prodotto minime e essenziali. Tutto il materiale risultato non conforme rispetto alla normativa vigente è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre i venditori ispezionati sono stati segnalati alla Camera di Commercio di La Spezia per l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa, che può variare da un minimo di 516 euro a un massimo di oltre 25 mila euro. (ANSA).