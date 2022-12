Non usa la freccia per svoltare, ubriaco le distrugge parabrezza

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - In preda ai fumi dell'alcool prima ha frantumato con una spranga il parabrezza dell'auto di una signora che aveva tre figli in machina con lei, perché non aveva messo la freccia per segnalare un cambio di direzione. Poi ha schiaffeggiato la compagna di fronte ai Carabinieri intervenuti dopo la chiamata della guidatrice e infine ha colpito gli stessi militari che lo hanno arrestato. E' accaduto a Cairo Montenotte in provincia di Savona.

L'uomo, un albanese di 31 anni, è stato così arrestato per danneggiamento, percosse e resistenza a pubblico ufficiale.

Processato per direttissima presso il tribunale di Savona, dove il giudice ha convalidato l'arresto, dopo aver passato la notte presso la camera di sicurezza del comando provinciale dell'Arma ha chiesto scusa sia alla donna a cui aveva distrutto il parabrezza spaventando anche i tre figli minori presenti nell'auto, promettendo di ripagarle i danni, quindi si è scusato anche con i carabinieri che aveva cercato di aggredire. (ANSA).