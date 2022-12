Meno di 200 mila vaccini influenza somministrati in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - "Contro l'influenza la Regione Liguria ha acquistato 440 mila dosi di vaccino, finora ne sono state somministrate meno di 200 mila, si fa fatica a convincere la popolazione a vaccinarsi". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale del capogruppo Ferruccio Sansa (Lista Sansa).

"La gente si vaccina quando ha paura, quando vede i morti. Se tutti siamo tornati a fare una vita normale, si pensa che 'il problema dell'influenza capiterà a qualcun altro' - ha detto Gratarola - 'non capiterà mai a me'. E' l'atteggiamento sbagliato che abbiamo tutti". (ANSA).