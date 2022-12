Il tuo quartiere non è una discarica, al via campagna Amiu

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - Amiu lancia la campagna di sensibilizzazione e di contrasto al degrado "Il tuo quartiere non è una discarica" per il municipio Bassa Val Bisagno. Ad essere interessate saranno 223 strade e oltre 5000 portoni.

Verranno affisse locandine multilingue nei portoni per coprire l'intero territorio del municipio che comprende San Fruttuoso, Marassi e Quezzi. Le locandine evidenzieranno in italiano, spagnolo e inglese i servizi a disposizione dei cittadini per conferire correttamente i rifiuti ingombranti, quelli elettrici ed elettronici di tutte le dimensioni e anche quelli speciali o pericolosi .

"La sostenibilità - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Matteo Campora - passa anche da campagne di comunicazione come questa. Stimolare e coltivare la sensibilità dei nostri concittadini deve essere una priorità tanto quanto le azioni specifiche di raccolta e smaltimento rifiuti: possono e devono andare insieme, in modo complementare".

Dal 2023 inoltre sarà sviluppata un'iniziativa specifica attraverso le maggiori e rappresentative associazioni degli amministratori di condominio.

"L'impegno di Amiu si sviluppa su di un mix: le peculiari attività di igiene urbana, la gestione della raccolta differenziata, la diligenza del nostro personale, la qualità dei servizi che offriamo e il nostro parco mezzi - ha spiegato Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu Genova -. A questo si affianca una continua ricerca di canali di comunicazione capillari e diffusi per raggiungere tutti i cittadini con un'informazione sempre più tagliata su misura". (ANSA).