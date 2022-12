I giardini di Prà intitolati alla fondatrice di Special Olympics

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - I giardini pubblici tra il Palamare di Pra' e via Pra' sono stati intitolati a Eunice Kennedy Shriver (1921-2009), la fondatrice di Special Olympics il programma sportivo internazionale dedicato agli atleti con disabilità fisiche e intellettive.

La cerimonia ha visto la presenza dell'assessore comunale alla sicurezza Sergio Gambino, del presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza e di Alessandro Clavarino, provveditore agli studi di Genova e direttore provinciale di Special Olympics. Alla manifestazione hanno partecipato anche alunni e insegnanti delle scuole primarie 2aA Thouar-Villini e 4aA Thouar e della secondaria 2aC Villa Ratto.

Eunice Kennedy Shriver, rappresentante della famiglia Kennedy, è stata una pioniera nel comprendere che lo sport poteva essere il terreno fertile per unire persone diverse, ognuna con le proprie caratteristiche.

Nel 1968, fondò l'associazione internazionale Special Olympics che oggi coinvolge più di 5 milioni di atleti in circa 200 Paesi. (ANSA).