Ultimo, sold out a Olimpico, aggiunge terza data il 10 luglio

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Ultimo annuncia il sold out della seconda data allo Stadio Olimpico di Roma, l'8 luglio 2023, e aggiunge agli appuntamenti già in calendario la terza data allo Stadio Olimpico, il 10 luglio, e la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, da dove Ultimo Stadi 2023 "La Favola Continua…" partirà il 1° luglio.

Ultimo, artista multiplatino, premiato da SIAE con l'importante riconoscimento del biglietto di diamante per gli oltre 600.000 spettatori presenti durante il tour Ultimo Stadi 2022, sarà tra i protagonisti in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo.

Ultimo Stadi 2023 "La Favola Continua…", prodotto da Vivo Concerti, dopo aver già venduto oltre 200.000 biglietti e annunciato il tutto esaurito dell'8 luglio allo Stadio Olimpico di Roma si arricchisce di due nuove date. Il primo appuntamento sarà il 1° luglio 2023 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, si proseguirà a Roma presso lo Stadio Olimpico il 7, 8 e 10 luglio per poi approdare a Milano, presso lo Stadio San Siro, il 17 e 18 luglio. (ANSA).