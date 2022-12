Stelle nello Sport raccoglie attrezzature ragazzi in Madagascar

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - Stelle nello Sport, il progetto nato per sostenere e valorizzare lo sport ligure, le sue eccellenze, e promuovere la cultura e i valori dello sport, compie 24 anni e apre la sua 'nuova stagione"' Con la campagna di raccolta di attrezzature e materiali sportivi da donare all'ospedale Polyclinique Universitaire Next di Antsiranana, nel Nord del Madagascar, al fianco del Prof. Umberto Valente e del progetto 'Insieme per il Madagascar: Genova e Liguria solidali'.

"Una gara bellissima - spiega Michele Corti, presidente dell'Associazione Stelle nello Sport - da vincere tutti insieme e con le associazioni sportive che ci seguono e con i numerosi dirigenti, tecnici e atleti che in questi 24 anni abbiamo sostenuito". Il primo passo è stato compiuto il 27 giugno scorso con l'incontro tra la Curia di Genova, rappresentata da monsignor Nicolò Anselmi, e l'Arcivescovo di Antsiranana, monsignor Benjamin Ramaroson, dedicato alla riflessione sul tema della disabilità in Madagascar. "Il Madagascar è un'isola-stato grande due volte e mezzo l'Italia - spiega Umberto Valente, ex chirurgo dell'Ospedale San Martino e oggi impegnato come medico volontario nell'ospedale Polyclinique Universitaire Next di Antsiranana - e da sempre è sfruttato, dai Paesi occidentali e dalle multinazionali. Conta 30 milioni di abitanti ed è uno dei tre Paesi più poveri al mondo. Il sistema sanitario è inaccessibile e inefficiente. La stragrande maggioranza della popolazione malgascia vive con 1/2 euro al giorno pro capite e non è in grado di poter affrontare eventuali spese sanitarie".

Per questo è nato l'ospedale Le Polyclinique Universitaire Next a cui si dedica da 3 anni il professor Valente. Grazie a lui molte realtà genovesi hanno iniziato a sostenere il progetto e inviare materiali e fornire assistenza. Sono già 2 i container partiti da Genova. Il prossimo container da Genova partirà alla fine del mese di Febbraio 2023". Associazioni ed Enti sportivi potranno partecipare inviando attrezzature sportive (anche usate ma in buono stato)al punto di raccolta istituito presso il Circolo Tennis di Valletta Cambiaso. (ANSA).