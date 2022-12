(ANSA) - LA SPEZIA, 12 DIC - Squadre di manutentori per i muri a secco delle Cinque Terre e limiti normativi meno stringenti per accedere agli incentivi per il loro recupero. Lo propone il gruppo ligure del Partito Democratico come emendamento alla prossima legge di bilancio regionale che è stato presentato questa mattina alla Spezia. "Puntiamo a superare gli aspetti limitativi del Piano di sviluppo rurale - ha spiegato il consigliere regionale Davide Natale, primo firmatario del ddl -. Innanzitutto le dimensioni minime degli appezzamenti individuate per poter accedere ai finanziamenti. Si parla di muri di almeno 20 metri quadri, non comuni per chi conosce questo territorio. E poi la possibilità di intervenire anche al primo segno di dissesto. La grande saggezza tramandata dagli agricoltori che hanno costruito le Cinque Terre, il paradiso che noi tutti conosciamo, è che gli interventi di manutenzione vanno fatti al primo accenno di danneggiamento".

La legge, che ha un impegno di spesa di 400mila euro annui, prevede l'istituzione di gruppi di manutentori in capo all'ente Parco che si occupino di verificare lo stato di salute delle "ossa" del celebre tratto terrazzato di costa ligure e possa intervenire di propria iniziativa senza dover attendere le richieste dei privati. "Per sanare le situazioni di abbandono o in cui magari è il muro al di sopra della mia proprietà ad essere in stato di abbandono e il cui crollo ricadrebbe direttamente su terreni sottostanti", spiega Natale.

L'iniziativa regionale prefigura un'azione a livello parlamentare sullo stesso tema. Ad annunciarlo l'ex ministro Andrea Orlando "Dobbiamo far diventare i muri a secco una sorta di bene comune, una scelta che va al di là dell'interesse dei singoli proprietari - spiega il deputato del Partito Democratico -. Il princìpio è che esiste un interesse collettivo a mantenere quel patrimonio. In generale dobbiamo porci il tema di un'agricoltura che svolge una funzione che non è più solo la produzione di beni, ma anche di paesaggio sotto forma di salvaguardia del territorio. Quando questa è venuta meno, si sono tragicamente determinati pericoli per la vita umana".

