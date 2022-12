Morti sul lavoro, sciopero a Fincantieri Muggiano

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 DIC - E' iniziato questa mattina presso lo stabilimento Fincantieri di Muggiano alla Spezia, il presidio indetto da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm a seguito del decesso di un operaio nel cantiere di Palermo avvenuto la scorsa settimana. Dalle prime luci dell'alba un picchetto di alcune centinaia di lavoratori del polo, che si occupa delle commesse militari del gruppo, stanno presidiando i varchi d'entrata e distribuendo volantini. "La politica e il governo devono battere un colpo, su salute e sicurezza è necessario investire. Servono risorse per la formazione e per aumentare l'irrisorio numero di ispettori del lavoro", si legge su uno di questi. Lo sciopero è indetto per l'intera giornata. (ANSA).