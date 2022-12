Genova e S.Sebastian capitali Natale, via a feste natalizie

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - La città di Genova e San Sebastián, località turistica sul Golfo di Biscaglia, nei Paesi Baschi, entrambe capitali europee del Natale 2022, hanno dato il via alle festività natalizie, che quest'anno le vedono gemellate, con un collegamento via web da piazza De Ferrari, in diretta streaming sulla Tv nazionale di Spagna e su Tele Cinco. Ad accogliere gli ospiti da piazza De Ferrari c'era l'assessore al Turismo del Comune Alessandra Bianchi. Da San Sebastian hanno risposto il sindaco Eneko Goia e la vicesindaco Marisol Garmendia.

"Sono molto orgogliosa che Genova sia stata designata European Capital of Christmas insieme a San Sebastian- ha detto Bianchi- . Spero che quello di oggi sia il primo passo verso una futura collaborazione turistica, culturale e anche economica, con l'obiettivo di fare rete e crescere insieme. Agli amici spagnoli auguro un Natale di pace, di riflessione e di ritrovata serenità, dopo il periodo buio che tutti noi abbiamo vissuto con la pandemia".

"Condividiamo insieme a Genova questo momento di gioia che ci vede capitali europee del Natale e dei valori a esso collegati.

Un Natale diverso, finalmente, da quello dell'anno scorso, che è stato difficile e pieno di ristrettezze, ma un Natale che vede ancora il conflitto in Ucraina acceso e che ci deve far riflettere sulle cose importanti- ha detto il sindaco Goia - Ai miei cittadini ho chiesto meno regali e più opere di bene per il popolo ucraino. Ma voglio condividere con i fratelli genovesi questo giorno di festa, promuovendo per le nostre due città convivenza, armonia, integrazione e conoscenza dei valori dell'Europa". Scambio virtuale di doni dal palco evolo dei palloncini sui quali i rappresentanti delle due città hanno scritto un desiderio: "integrazione", per i baschi, "pace e "cooperazione internazionale" per Genova. (ANSA).