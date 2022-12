Ecco Nightjet, collega Genova e Spezia all' Austria

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - Debutto positivo, nonostante il ritardo provocato dal ghiaccio, per Nightjet, il treno notturno che ogni giorno collegherà Genova e la riviera ligure a Vienna e Monaco di Baviera. Il collegamento, il primo di questo tipo tra l'Austria e Genova, nasce dalla collaborazione tra Trenitalia e la compagnia ferroviaria austriaca Öbb per una precisa richiesta di mercato. "L'idea concordata coi nostri colleghi austriaci è quella di collegare di più Austria e Germania con la Liguria - spiega l'ad di Trenitalia, Luigi Corradi - i treni si fermavano a Milano ma, da oggi, arriveranno a Genova e proseguiranno per Spezia. Prima di partire è stata fatta una ricerca sulla domanda e ci aspettiamo per quest'estate il pienone. È un treno pensato anche per i crocieristi, per chi con la nave arriva a Genova o deve partire".

"Siamo molto lieti che la rete europea di treni notturni stia crescendo - aggiunge Klaus Gastenauer, membro del cda di Öbb - grazie alla collaborazione con i nostri partner. D'ora in poi sarà possibile viaggiare direttamente dalla Liguria a Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera con un collegamento 30 volte più rispettoso delle emissioni di CO2 confronto al viaggio in auto".

"Per una regione come la Liguria, che ha flussi turistici importanti ma anche problemi di mobilità su strade e autostrade - ha spiegato il vice ministro ai trasporti Edoardo Rixi - riuscire a dare alternative agli utenti è fondamentale. Stiamo sviluppando una serie di collegamenti che consentano di raggiungere la riviera ligure anche dalle altre capitali europee senza utilizzare il mezzo proprio ma con treni o aerei". Le stazioni che tocca la nuova coppia di treni Nightjet, operata da Trenitalia e Öbb, sono Vienna, Salisburgo, Monaco di Baviera, Genova, Rapallo, Levanto e La Spezia, i posti sono circa 350 divisi tra posti a sedere, cuccette e vagoni letto. "È un modo diverso di viaggiare - ricorda l'assessore al turismo e ai trasporti di Regione Liguria, Augusto Sartori - perché un conto è prendere un aereo con tutte le difficoltà e i controlli, un conto è fare un viaggio dormendo in una cuccetta, una sorta di crociera in cui uno parte da un porto alla sera e al mattino si trova in un'altra città". (ANSA).