Bucci a giovani, venite a lavorare Genova abbiamo bisogno di voi

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - "Abbiamo tanti posti di lavoro non coperti oggi: per questo noi vogliamo chiamare i giovani e non richiamarli perché ci mancano i giovani proprio non perché vanno via ma perché non ci sono". Lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del convegno "La sfida digitale per la Liguria del futuro" in corso ai magazzini del cotone a Genova.

"Noi abbiamo bisogno di tanti giovani che vengano qui a lavorare da noi sia nelle professioni di alto livello ma anche in quelle minori -ha spiegato Bucci-. Non dobbiamo assolutamente dimenticare che oggi la città è in crescita, l'economia è in crescita e abbiamo bisogno di tante persone. Lavoro e professioni campo digitali sono professioni moderne su cui puntiamo molto e richiedono poco spazio e noi a Genova non abbiamo tanto spazio ed è per questo che le professioni che non richiedono tanto spazio siano priorizzate all'interno della nostra città". (ANSA).