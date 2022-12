Bimba investita: Gaslini, stabile ma resta in rianimazione

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - La bambina di tre anni investita dall'auto del padre durante una manovra di retromarcia ieri a Moconesi e ricoverata all'ospedale Pediatrico Gaslini per un trauma toraco-addominale è "stabile. La piccola - si legge nel bollettino medico emesso dall'ospedale - permane ricoverata in Rianimazione: non necessita di supporti vitali, ma è in osservazione per una grave lacerazione epatica, che non dovrebbe richiedere trattamento chirurgico ma solo, auspicabilmente, conservativo". (ANSA).