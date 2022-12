Turismo: pienone a Genova, riviere occupazione alberghi 70%

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Le strutture alberghiere delle riviere che hanno deciso di rimanere aperte per il ponte dell'Immacolata hanno registrato una occupazione del 70%, mentre a Genova è stato registrato il tutto esaurito. Lo rende noto la Regione Liguria. "Siamo soddisfatti dei risultati di questo ponte in cui Genova si è confermata meta del turismo culturale, per italiani e stranieri, con dati migliori addirittura rispetto al 2019, grazie alle mostre con in testa Rubens a Palazzo Ducale, all'Acquario e alla riapertura della Città dei Bambini.

Pienone di turisti anche alle Cinque Terre, che in questo periodo dell'anno si trasformano in presepi viventi", afferma il presidente della Regione Giovanni Toti Per quanto riguarda le riviere, "gli operatori che per questo ponte dell'Immacolata hanno deciso di rimanere aperti, e li ringrazio per lo sforzo compiuto - afferma Toti - hanno registrato circa il 70% di camere occupate. Ci sono operatori che, dopo un'estate e un autunno da record con risultati migliori del periodo pre-covid in questi giorni hanno deciso di tenere chiuso, per poi riaprire per il periodo tra Natale e Capodanno: complice anche lo spot che stiamo promuovendo sulle reti Mediaset e sui nostri canali social, le previsioni sono molto positive su tutto il territorio e in particolare a Genova che ospiterà il capodanno Mediaset in Piazza De Ferrari".

"Sono tante le iniziative organizzate per il Natale in tutta la Liguria - afferma l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - in particolare nei 26 Comuni che hanno ricevuto il cofinanziamento regionale di 560 mila euro complessivi. Una Liguria di luci e di tradizioni che in questo primo ponte natalizio ha attirato i turisti da Levante a Ponente. Nel Levante la prima neve è arrivata a Santo Stefano d'Aveto, che ha potuto aprire gli impianti. Sono certo che il mese di dicembre chiuderà al meglio un anno straordinario per il turismo ligure che guarda al futuro con ottimismo e fiducia". (ANSA).