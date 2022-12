Genoa fatica a Ascoli: finisce 0-0, due occasioni per parte

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Un pareggio senza subire gol per il Genoa che ad Ascoli mantiene l'imbattibilità del neo tecnico Gilardino capace in quattro giorni di conquistare 4 punti. Nella terza gara settimanale i rossoblù dominano, come ormai è consuetudine la prima frazione sfiorando il vantaggio però solo nel finale con una conclusione di Coda (sostituito nell'intervallo con Puscas), dopo un bel triangolo con Jagiello, che Guarna respinge con il piede.

Nel secondo tempo Ascoli più incisivo e tanti cambi per entrambe le compagini con Gilardino che passa prima al 4-4-2 e poi torna al 4-3-3 ma raccoglie solo un colpo di testa di Sabelli che Guarna vola a deviare in angolo salvando la propria porta.

I padroni di casa sfiorano invece il vantaggio con una triplice conclusione nell'arco della stessa azione. prima Dionisi in diagonale con la palla che colpisce il palo, sulla ribattuta Gondo a botta sicura ma Sabelli salva sulla linea quindi in ultimo Collocolo mette a lato.

Per Gilardino si tratta della seconda partita alla guida del Grifone, da quando è stato chiamato martedì scorso per sostituire l'esonerato Blessin, che mantiene non solo imbattuto ma anche con la porta inviolata come già era successo contro il Sudtirol. Entrambe le gare preparate peraltro con appena due giorni di allenamenti.

Il tecnico avrà ora una settimana per preparare la super sfida contro la capolista Frosinone in programma domenica prossima al Ferraris. (ANSA).