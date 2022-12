Finisce in torrente con l'auto per evitare un capriolo

(ANSA) - ISOLABONA, 11 DIC - Un uomo è rimasto ferito precipitando con l'auto nel torrente Nervia dopo un volo di diversi metri. L'uomo ha perso il controllo dell'auto per evitare un capriolo: questo ha riferito ai carabinieri.

L'incidente è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale della Val Nervia, appena superato l'abitato di Isolabona. L'auto è precipitata nella scarpata ed è finita nel torrente. Malgrado l'incidente sia avvenuto questa mattina, l'allarme è scattato soltanto nel primo pomeriggio, quando un ciclista ha sentito gridare "aiuto" dalla sottostante scarpata. Sembra che l'uomo, tra l'altro in principio di ipotermia essendo finito nell'acqua, riuscisse a stento a camminare per una probabile frattura e non fosse in grado di risalire sulla strada. Inoltre, si trovava in una zona coperta dalla vegetazione. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco. (ANSA).