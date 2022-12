Ferrovie: inaugurato treno notturno Vienna-Genova

(ANSA) - VIENNA, 11 DIC - Inaugurato il collegamento ferroviario notturno diretto tra Vienna e Genova.

"L'inaugurazione di questo collegamento ferroviario diretto tra Vienna e Genova permetterà ai viennesi di arrivare alla Riviera ligure a godersi il mare senza automobile ed è quindi molto importante sia per il turismo che per l'ambiente nel segno di una transizione ecologica verso un economia sostenibile". Lo ha dichiarato l'ambasciatore Stefano Beltrame questa sera alla Stazione Centrale di Vienna alla cerimonia inaugurale del collegamento ferroviario diretto notturno Nightjet di Oebb tra Vienna e Genova.

All'evento hanno partecipato anche la ministra austriaca per l'ambiente ed i trasporti sostenibili Leonore Gewessler, l'amministratore delegato di Oebb Andreas Matthae ed il direttore dell'ufficio Enit di Vienna Andrea Colonnelli. "Italia e Austria sono strettamente interconnesse. Per rispettare gli ambiziosi obiettivi di transizione ecologica che l'Unione Europea si è posta è chiaro che dobbiamo dare la massima priorità allo sviluppo ferroviario. Il 1/o dicembre le amministrazioni delle dogane hanno firmato un importante accordo per un corridoio doganale tra Trieste e Villach, il primo transfrontaliero in Europa". "Sul Brennero stiamo costruendo il tunnel di base, una delle più grandi opere pubbliche in Europa.

Quando sarà operativo, tutto il traffico che oggi viaggia su automezzi pesanti tra Verona e Monaco di Baviera potrà andare su ferrovia con un enorme beneficio sia per l'ambiente che per l'economia non solo di Italia, Austria, Germania, ma dell'intera Europa.

Grazie quindi ad Oebb per questa nuova iniziativa e spero che si possa presto migliorare il servizio passeggeri anche tra Vienna e Trieste", ha concluso. (ANSA).