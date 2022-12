Covid: 800 nuovi casi, 340 positivi in meno, 5 ricoverati in più

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Sono 798 i nuovi casi di covid in Liguria. Ipositivi sono 14480, 343 in meno e gli ospedalizzati sono 585 (13 in terapia intensiva), 5 in più. Tra questi c'è un malato in età pediatrica ricoverato al Gaslini. I morti sono due, entrami all'ospedale di Albenga, avevano 83 e 95 anni: da inizio pandemia i morti sono 5695. I guariti sono 1139. In isolamento domiciliare ci sono9684 persone, 224 in meno.

I nuovi casi sono emersi da 4371 tamponi. Il tasso di positività è al 18.25%, ieri era l 19.36%. I nuovi positivi sono 322 nell'area di Genova, 197 nello Spezzino, 111 nell'Imperiese e nel Savonese, 57 nel Tigullio. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate solo 47 dosi vaccino. (ANSA).