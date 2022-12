Covid e influenza, Pronto soccorso sotto pressione a Genova

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Non si placa la pressione sul sistema ospedaliero genovese e in particolare la situazione nei pronto soccorso in questi giorni di ponte festivo.

Lo raccontano i numeri: oltre 120 missioni tra ambulanze e automediche, più di 100 pazienti tra attese, prese in carico e osservazione breve intensiva rispettivamente nei pronto soccorso di San Martino e Villa Scassi, circa 60 al Galliera, dopo i picchi registrati nei giorni scorsi mentre sono una dozzina i piccoli pazienti che aspettano di essere visitati al Gaslini.

Poco dopo le 18 i numeri erano ancora importanti. Al Galliera si registrano 5 pazienti in attesa e 50 in visita di cui 10 in codice rosso. Al San Martino 37 in attesa e 71 in visita di cui 19 in codice rosso. A Villa Scassi sono 13 i pazienti in attesa, 65 quelli in visita di cui 15 codici rossi.

Al Gaslini 12 i piccoli pazienti in attesa, tutti in codice verde e 12 quelli in visita, nessun codice rosso.

Il motivo dell'iper afflusso è il mix formato dall'alta incidenza di Covid e sindromi influenzali e la bassa disponibilità di medici di famiglia, che porta molti pazienti a riversarsi nei pronto soccorso degli ospedali.

Il sistema di monitoraggio degli accessi degli "e.r." genovesi in tempo reale vede soprattutto codici azzurri e verdi, molti dei quali corrispondono appunto a forme febbrili e patologie respiratorie, ma non mancano i codici rossi, come i pazienti con problemi cardiocircolatori o neurologici che si trovano a "passare davanti" agli altri malati ma all'interno di strutture comunque sature. (ANSA).