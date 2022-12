Porti: intesa Salvini - Giorgetti, 16 mln per quelli liguri

Ci sono 41 milioni per i porti italiani, per la realizzazione di opere infrastrutturali nonché per il potenziamento dei servizi e dei collegamenti stradali e ferroviari. Quasi 16 milioni sono destinati ai porti della Liguria. Lo stabilisce il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e prevede tra l'altro la ripartizione dei fondi. I 16 milioni sono così suddivisi: 11 per l'Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale e 5 per l'Autorità di sistema portuale del ligure orientale.

Si tratta di una quota parte dell'IVA dovuta per l'importazione di merci che transitano nei porti italiani, che alimenta un apposito Fondo per il finanziamento e l'adeguamento dei porti. Per il 2021 la quota spettante, come detto, è pari a 41 mln di euro: l'80%, 32mln e 800 mila euro, saranno suddivisi per Autorità portuale, tenuto conto del volume delle importazioni dei porti; il restante 20% in misura perequativa sulla base dei piani operativi triennali e dei piani regolatori portuali. Saranno finanziate prioritariamente le iniziative immediatamente cantierabili. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto le Autorità di sistema portuale dovranno presentare il piano degli interventi al MIT. (ANSA).