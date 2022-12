Nuova idrovora per Marinella di Sarzana, la piana è più sicura

(ANSA) - SARZANA, 10 DIC - Sono in fase conclusiva i lavori del primo lotto della nuova idrovora di Marinella di Sarzana. Si tratta del rifacimento totale dell'impianto gestito dal Canale Lunense che ha realizzato un nuovo scarico a mare interrato, con una tubazione di 1200 millimetri di diametro Questo nuovo sistema di scarico, che raddoppia quello a cielo aperto precedente, consentirà di utilizzare l'impianto idrovoro anche durante il periodo estivo, evitando interferenze con la balneazione. Si tratta di un'opera di complessa ingegneria idraulica, di vitale importanza per salvaguardare il bacino idrografico circostante e far defluire in maniera totalmente programmata le acque di piena. Il sistema, per di più, garantirà anche una efficace salvaguardia dell'ambiente, garantendo con specifici filtri anche un controllo dell'inquinamento delle acque.

"Regione Liguria è impegnata ormai da 7 anni in un complesso e articolato lavoro di messa in sicurezza e sviluppo del territorio sarzanese", dice il presidente Giovanni Toti.

"Quest'area, che comprende i Comuni di Luni, Sarzana e Ameglia - aggiunge l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - è storicamente depressa dal punto di vista idraulico, una condizione che ha determinato in passato gravi disagi per la popolazione. Con questo primo lotto di intervento il territorio sarà più sicuro e avrà prospettive di crescita e sviluppo che fino a questo momento erano limitati se non impossibili a causa della mancanza di questi interventi. Entro giugno puntiamo ad affidare il secondo lotto di lavori".

Seguirà, dalla prossima estate, un nuovo intervento per 2,5 milioni per le acque medie di Marinella. Prosegue quindi il percorso per la messa in sicurezza della piana di Marinella con l'installazione delle nuove idrovore a mare e guarda a realizzare una nuova vasca di laminazione e gli interventi di definitiva messa in sicurezza e adeguamento del canale delle acque medie. Per la realizzazione del progetto è già stato sottoscritto dal Comune di Sarzana l'accordo con il Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense che sarà stazione appaltante, finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idraulico.

"Senza sicurezza non può esserci futuro - dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli - Dopo gli interventi del primo lotto per l'installazione delle nuove idrovore a mare proseguiremo con questo secondo, per 5 milioni complessivi di finanziamento che abbiamo portato a Sarzana per risolvere definitivamente i problemi di sicurezza idraulica della piana, per un quartiere che ha sofferto troppo in passato. Questi interventi sono parte di una visione generale, che guarda anche alla definitiva messa in sicurezza del Parmignola e a garantire, finalmente, un futuro a Marinella prima impossibile. Il totale degli investimenti pubblici garantiti a Marinella in quattro anni è di oltre 25 milioni di euro".

"Partendo dai danni delle mareggiate del passato - afferma Francesca Tonelli, presidente del Consorzio di Bonifica Canale Lunense - l'accordo tra enti ha permesso questo progetto con fondi di Protezione civile. Si tratta di un primo passo negli interventi di riduzione rischio idrogeologico e di aumento resilienza nella piana del Magra tra le più grandi della Liguria" (ANSA).