Mondiali: Marocco; in tutta la Liguria caroselli e bandiere (2)

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 DIC - Fuochi d'artificio alla Spezia per la vittoria del Marocco contro il Portogallo che porta gli africani ad una storica semifinale nel campionato mondiale di calcio.

Al triplice fischio che ha sancito il successo, almeno trecento persone si sono riversate nella zona tra Piazza Garibaldi e Piazza Saint Bon per celebrare l'impresa della squadra di Walid Regragui tra cori, balli e fuochi pirotecnici.

Molti di loro avevano seguito la partita nei dehor dei bar adiacenti, in una zona che rappresenta la cerniera tra la stazione centrale e il centro pedonale.

La festa si è svolta sotto gli occhi di alcuni agenti di Polizia che abitualmente presidiano la piazza.

Festa in piazza anche a Sarzana, qui un centinaio di rappresentanti della comunità marocchina ha sfogato la propria gioia tra Via Martiri e Piazza della Pace. (ANSA).