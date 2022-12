Lunedì apre park San Martino, 420 posti, la sosta 2.20 euro ora

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Apre lunedì prossimo, 12 dicembre, il nuovo parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Martino in largo Benzi. Ultimato il collaudo dell'ascensore tutto è pronto per l'apertura che sarà 24 ore su 24 e funzionerà tutti i giorni dell'anno. Sono 420 i posti a disposizione di cui 10 per chi ha una ridotta mobilità. Il cantiere era cominciato nel 2007 ma era stato interrotto dieci anni fa per un contenzioso tra la concessionaria e l'impresa esecutrice. I lavori erano poi ripartiti nel 2019 e, dopo un altro stop dovuto al covid, il cantiere è tornato operoso nel 2020 ed ora è arrivato a termine.

Parcheggiare costa 2,20 euro all'ora (nella fascia 6-24) e 80 centesimi (dalle 24 alle 6). Sono previsti abbonamenti dedicati ai dipendenti dell'azienda ospedaliera e altri carnet per i cittadini. Il parcheggio ha accessi automatizzati, telepass, casse automatiche, sistema di lettura targhe, pagamento con bancomat e carte di credito, colonnine di ricarica elettrica. A indicare i posti liberi ci sarà un sistema di segnalazione luminosa a led. Per raggiungere la piazza sovrastante è a disposizione un ascensore che porta di fronte all'ingresso del policlinico. "Un parcheggio moderno - dichiara Alberto Ceccarelli, Ad della Saba Italia, azienda che ha concluso l'opera - al servizio del vicino Ospedale San Martino e della città che testimonia, grazie anche all'amministrazione comunale, l'impegno e il contributo della nostra Società nella risoluzione delle problematiche della mobilità urbana e nel miglioramento della vivibilità delle città". (ANSA).