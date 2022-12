Ex colonia Olivetti diventa resort, via lavori inizio '23

Partiranno a inizio 2023 i lavori di riqualificazione della Colonia Olivetti di Marinella di Sarzana da parte del gruppo Bulgarella, proprietario del complesso e tra i leader in Italia nel restauro e riqualificazione di immobili storici e vincolati. L'apertura del complesso avverrà a Pasqua 2025. Il progetto è stato illustrato in Comune a Sarzana, presenti il governatore Giovanni Toti, il sindaco Cristina Ponzanelli, l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e l'architetto Giuseppe Cosentino, autore del progetto: il plastico è visibile nell'atrio del Comune per tutto il periodo delle feste. Il progetto ha avuto nei giorni scorsi il parere positivo della Soprintendenza regionale, passaggio necessario per arrivare alla concessione edilizia. Il gruppo Bulgarella ha investito 2 milioni per acquistare l'immobile da Arte e per la ristrutturazione ne investirà circa 15.

L'edificio è in abbandono dal 1983. Il progetto è rispettoso di tutti i vincoli storico-artistici della struttura e del parco.

Si tratta di un immobile di 2.942 m2 con giardino storico di circa 3 ettari, fino a maggio scorso di proprietà di Arte Genova. Diventerà un immobile con destinazione turistico-ricettiva, un resort capace di attirare clientela internazionale. Il progetto prevede 92 camere tra standard, junior suite e suite su due piani e ristorante panoramico. Previsto anche un parcheggio con posti pubblici e privati.

"La giornata rappresenta un punto di partenza - afferma Toti - per la rinascita di una struttura che costituisce la porta di ingresso della Liguria per chi arriva dalla Toscana. Questo intervento, a cui abbiamo lavorato fin dal 2015 con i passaggi fondamentali dell'alienazione dell'immobile da Arte Genova al privato e della messa in sicurezza idraulica dell'area, rappresenta una svolta storica per questo territorio che finalmente cambierà volto. La Colonia Olivetti, che è stata il simbolo di una politica inefficiente e litigiosa, diventa il simbolo di un'altra politica, pragmatica, concreta, capace di risolvere problemi per offrire opportunità alla cittadinanza. La realizzazione di un resort di lusso garantirà di potenziare l'offerta turistica".

Per la sindaca Ponzenelli siamo davanti a "un atto concreto per una visione diversa per Marinella. Sarzana ha subito, dagli anni '80, un lungo periodo di abbandoni di patrimoni identitari della città, e la Colonia è uno di questi. Sin da quando ci siamo insediati abbiamo lavorato per garantire ai privati le possibilità che erano state negate fino ad oggi, ed osservare oggi che cominciano ad essere colte e valorizzate è una straordinaria soddisfazione. Marinella non è più la cenerentola dei litorali liguri, ma può diventarne una gemma". Secondo l'assessore Giampedrone il progetto "è anche frutto di una pianificazione degli interventi di protezione civile e difesa del suolo come quelli compiuti sull'argine alla foce del Parmignola che senza avrebbero reso impossibile attrarre qualsiasi investitore". "Dobbiamo innanzitutto ringraziare la Regione, nella persona del presidente Giovanni Toti, per la sensibilità dimostrata verso il progetto e per la rapidità di esecuzione in tutte le fasi di questa nostra iniziativa - afferma il direttore generale del Gruppo Bulgarella Ray Lo Faso -. Dobbiamo ulteriormente ringraziare il Comune di Sarzana, nella persona del Sindaco Cristina Ponzanelli, che fin dal primo giorno del nostro interesse al bene ci ha supportato e ci ha spinto a proseguire nell'investimento. Il Gruppo Bulgarella è specializzato nel recupero e nella trasformazione di beni tutelati o di interesse storico ed architettonico in strutture alberghiere "uniche", basti pensare che 16 delle nostre strutture rientrano in questa casistica"