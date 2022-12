Crepe in diga al porto di Chiavari: sindaco, è area privata

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - "Si tratta della parte di banchina costruita da privati e gestita dalla società Tigullio Shipping. Ogni tipo di responsabilità che potrà evidenziarsi è riconducibile ai due soggetti citati. Non è stata coinvolta nessuna area del porto gestita da Marina Chiavari, società in house del Comune, che non vede limitati in alcun modo i servizi offerti. Chiederemo a Tigullio Shipping di effettuare una perizia dell'area interessata da queste criticità e di inviarci una relazione dettagliata che attesti il buono stato della struttura e l'esclusione di pericolo. Se venissero riscontrati problemi strutturali sarà il gestore a dover effettuare interventi di ripristino e messa in sicurezza dell'area. In ogni caso partiranno anche le verifiche da parte dei nostri tecnici comunali per definire la presenza e l'entità delle lesioni".

Risponde così il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, alla denuncia dei consiglieri di opposizione Orecchia e Giardini in merito alle crepe presenti su una banchina del porto che hanno portato alla chiusura della stessa con un'ordinanza dell'autorità marittima. (ANSA).