Crepe in diga al porto di Chiavari, area interdetta

(ANSA) - CHIAVARI, 10 DIC - Scatta l'allarma per alcune crepe in un tratto di banchina nel porto di Chiavari.

A divulgare la notizia i consiglieri di minoranza Nicola Orecchia e Giovanni Giardini: "Siamo preoccupati che la banchina sopraflutto del nuovo porto stia già sprofondando a soli sette anni di distanza dalla certificazione di fine lavori fatta da Tigullio Shipping S.p.A. a fine 2015" scrivono i due consiglieri in un comunicato con cui annunciano un'interpellanza in consiglio comunale.

Il Circomare di Santa Margherita Ligure intanto ha emesso ieri un'ordinanza e interdetto l'area dopo che il personale della locale capitaneria di porto ha notato alcune crepe nel dente che chiude la banchina di sopraflutto lato ponente.

Il provvedimento è a scopo precauzionale in attesa che il gestore dello scalo, Tigullio Shipping spa, predisponga un'analisi approfondita sull'area e si pronunci in termini rassicurativi oppure realizzi un intervento di ripristino.

L'area interessa una trentina di posti barca ma solo due natanti erano ormeggiati al momento dell'emissione del provvedimento. La zona è stata chiusa anche a mezzi e pedoni. (ANSA).