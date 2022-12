Covid: continuano a cresce gli ospedalizzati in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Continua a crescere il numero degli ospedalizzati con covid in Liguria. Sono 580 (15 in terapia intensiva, erano 16), 22 più di ieri. Il maggior incremento al San Martino dove i ricoverati sono passati da 120 a 134 con 4 malati in terapia intensiva. E' tornato covid free, invece, il Gaslini. I nuovi casi sono 1161 a fronte di 5996 tamponi. Il tasso di positività è al 19.36%, ieri era al 17.65%. I nuovi positivi sono 545 nell'area di Genova, 193 nello Spezzino, 170 nellì'Imperiese, 159 nel Savonese, 93 nel Tigullio e 1 non è residente in Liguria. I positivi sono 14823, 40 in meno. I guariti sono 1198. Sono stati registrati tre decessi, persone tra gli 82 e i 93 anni. I morti da inizio pandemia sono 5693. In isolamento domiciliare ci sono 9908 perosne, 64 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 624 dosi di vaccino.

