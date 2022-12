Cadavere sui binari, treni in tilt per 4 ore tra Vezzano e Massa

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 DIC - Il ritrovamento di un cadavere, investito da un treno, tra Arcola e Sarzana ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria dalle 8.30 alle 12.50. Il traffico è stato sospeso tra Vezzano Ligure e Massa Centro per garantire l'Intervento dell'Autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Trenitalia ha attivato un servizio bus di spola nel tratto interrotto e dato assistenza alle persone dei treni in viaggio.

Sulla linea La Spezia - Pisa sono state coinvolte 4 Frecce, 4 Intercity con rallentamenti fino a 2 ore e mezza, 2 Frecce e 2 Intercity sono stati cancellati in parte del loro percorso e i viaggiatori hanno utilizzato i bus sostitutivi. I treni regionali coinvolti hanno subito rallentamenti fino a 30 minuti (ANSA).