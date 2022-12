Sorpreso da piena fiume su basamento ponte salvato da Vvf

(ANSA) - CEPARANA-CARPENA, 09 DIC - Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi pomeriggio per soccorrere un ragazzo di 20 anni rimasto 'imprigionato' sul basamento di cemento di uno dei pilastri del ponte di Ceparana.

Il ragazzo era nel greto del fiume Magra quando il livello dell'acqua si è alzato improvvisamente a causa della forte pioggia, costringendolo a salire sul base di cemento armato da dove non è stato più possibile raggiungere la riva. Non essendo possibile alcuna via di fuga se non dall'alto, i Vigili del Fuoco hanno posizionato l'autoscala sul ponte, chiuso al traffico, e utilizzandola come ancoraggio si sono calati con tecniche Saf per un'altezza di circa venti metri raggiungendo In pochi minuti il ragazzo. Il ragazzo è stato imbragato e tratto in salvo dall'alto, spaventato ma illeso. Sul posto anche i Carabinieri di Ceparana e personale sanitario del 118. (ANSA).