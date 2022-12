Pioggia battente e vento, raffica piccoli incidenti a Genova

Pedone investito da un'auto a Sestri Ponente

Un uomo di 35 anni è stato investito stamani da un'auto mentre percorreva a piedi via Solima, a Sestri Ponente. L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 del mattino. Immediato l'intervento dei soccorsi con i medici del 118 intervenuti insieme alla pubblica assistenza. L'uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito ion codice giallo all'ospedale. Sul posto anche la Municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso. Dopo l'incidente che ha visto coinvolto un pedone investito da un'auto a Sestri Ponente poco dopo le 6 di stamani, la pioggia e il vento hanno favorito una serie di piccoli incidenti in tutta la città: piccoli tamponamenti tra vetture e urti tra pedoni, auto e scooter favoriti dalla scarsa visibilità, dall'asfalto particolarmente scivoloso e dal traffico.

Poco dopo le 7 ancora un incidente a Sampierdarena dove un uomo di 31 anni è rimasto ferito ed è stato trasferito all' Evangelico di Voltri. Non è grave. Poco dopo a Cornigliano una donna di 56 anni ha è rimasta ferita scivolando a terra con il suo scooter. Pochi minuti dopo ancora un pedone di 25 anni investito a Sestri Ponente. Stava attraversando la strada quando un'auto l'ha travolto. Ferite non gravi.

Un incidente anche a Genova poco dopo le 8: anche in questo caso un pedone è stato investito ma da uno scooter. Il ragazzo ha riportato alcuni traumi. (ANSA).